Lega | Salvini | ‘minacce web anche da ragazzini | anno di militare farebbe bene’

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – "La cosa che mi ha colpito che molti" post di minacce "arrivano da ragazzini. Io spero che vengano presi e credo che un anno di servizio militare gli farebbe bene per imparare le regole". Lo dice Matteo Salvini a Tg2 Post. Di fronte a post di insulti "sapete quanti messaggi di solidarietà mi sono arrivati da sinistra? Zero. Muti, scomparsi. Dove siete pacifisti e tolleranti?".

