Italia, Eurispes: aumenta difficoltà a pagare mutuo e affitto. Si chiede aiuto alla famiglia (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Otto Italiani su dieci (79,5%) avvertono un peggioramento (netto 54,4% o in parte 25,1%) dell’economia nazionale negli ultimi dodici mesi. L’11,6% ritiene che la situazione sia rimasta stabile, mentre solo il 3,8% indica un leggero (2,9%) o un netto (0,9%) miglioramento. Sono i dati che emergono dal Rapporto Italia di Eurispes, giunto quest’anno alla 33a edizione, e che fotografa la situazione degli Italiani dopo dodici mesi di pandemia. Rispetto al passato sono diminuite le famiglie che devono utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese (37,1%, il massimo si è raggiunto proprio lo scorso anno con il 47,7%) e aumentate quelle che dichiarano di arrivare senza grandi difficoltà a fine mese (44,3%, superato solo nel 2017 con il 51,7%) e di riuscire a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Ottoni su dieci (79,5%) avvertono un peggioramento (netto 54,4% o in parte 25,1%) dell’economia nazionale negli ultimi dodici mesi. L’11,6% ritiene che la situazione sia rimasta stabile, mentre solo il 3,8% indica un leggero (2,9%) o un netto (0,9%) miglioramento. Sono i dati che emergono dal Rapportodi, giunto quest’anno33a edizione, e che fotografa la situazione deglini dopo dodici mesi di pandemia. Rispetto al passato sono diminuite le famiglie che devono utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese (37,1%, il massimo si è raggiunto proprio lo scorso anno con il 47,7%) ete quelle che dichiarano di arrivare senza grandia fine mese (44,3%, superato solo nel 2017 con il 51,7%) e di riuscire a ...

