Isola dei famosi | Akash offeso con Zorzi | smette di seguirlo e promette scintille

Leggi su donnapop

(Di giovedì 13 maggio 2021)Kumar e Tommasoormai non si sopportano più e non lo nascondono. Inizialmente l’ex naufrago ha speso belle parole per l’opinionista dell’dei, ma oggi la situazione è decisamente cambiata. Cosa è successo? Leggi anche: «Elettra Lamborghini è inutile e noiosa, non ha opinioni intelligenti»: ecco chi l’ha dettocontro...