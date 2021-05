Internazionali d’Italia 2021, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego tentano il colpo per accedere ai quarti di finale (Di giovedì 13 maggio 2021) Internazionali d’Italia 2021 che proseguono a Roma e oggi sarà tempo di ottavi di finale. Tanti i match interessanti da guardare e considerare che ci daranno il quadro dei qualificati ai quarti. In casa Italia le pedine rimaste sono due: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Il top-10, finalista a Madrid, ha voglia di regalarsi qualcosa di speciale e il confronto con il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.5) potrebbe soddisfarlo. L’avversario è di altissimo profilo, considerando i risultati recenti: successo nel torneo di Montecarlo e finale a Barcellona, al termine di un incontro molto combattuto contro Rafael Nadal. Matteo viene dall’ottimo successo contro l’australiano John Millman e per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021)che proseguono a Roma e oggi sarà tempo di ottavi di. Tanti i match interessanti da guardare e considerare che ci daranno il quadro dei qualificati ai. In casa Italia le pedine rimaste sono due:. Il top-10, finalista a Madrid, ha voglia di regalarsi qualcosa di speciale e il confronto con il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.5) potrebbe soddisfarlo. L’avversario è di altissimo profilo, considerando i risultati recenti: successo nel torneo di Montecarlo ea Barcellona, al termine di un incontro molto combattuto contro Rafael Nadal.viene dall’ottimo successo contro l’australiano John Millman e per la ...

