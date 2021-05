Internazionali Bnl | impresa Sonego | batte Thiem e vola ai quarti

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Lorenzoapproda aidi finale agliBnl di Roma dopo una bellissima vittoria contro l'austriaco Dominic. L'azzurro si impone in tre set sul numero 4 del design con il punteggio di 6-4, 6-7 (5-7), 7-6 (7-5) dopo tre ore e 24 minuti di battaglia nella Grandstand Arena. Il piemontese venerdì aiaffronterà Rublev per un posto in semifinale.

Il greco ha sconfitto Matteo Berrettini nell'unico ottavo di finale fra due Top 10 in questa edizione deglid'Italia, il serbo ha dominato Alejandro Davidovich Fokina, con cui si è ...Situazione particolare aglid'Italia 2021, dove il match di ottavi di finale tra Lorenzo Sonego e Dominic Thiem è stato interrotto alla fine del secondo set. Il motivo? Il deflusso del pubblico, costretto a ...Tennis, Internazionali BNL d'Italia 2021: il programma e l'ordine di gioco di venerdì 14 maggio, ci sono i quarti di finale. Attesa per Sonego-Rublev ...Impresa inaspettata del piemontese Lorenzo Sonego, che in tre set lunghissimi set e in circa 3 ore e mezzo metto al tappeto il numero quattro del mondo Dominic Thiem. L'italiano ...