Inter | nessuna festa per Lukaku Multa per violazione coprifuoco

Advertising

MattiaGallo17 : RT @FBiasin: Nessuna festa organizzata da #Lukaku, ma una cena alla quale i 4 giocatori dell'#Inter si sono aggiunti. Il club accetta la ve… - uscugnizzu : RT @franvanni: Nessun provvedimento da parte dell' #Inter nei confronti di Lukaku, Hakimi, Perisic e Young. Il club ha accettato la loro ve… - HCE__ : RT @FBiasin: Nessuna festa organizzata da #Lukaku, ma una cena alla quale i 4 giocatori dell'#Inter si sono aggiunti. Il club accetta la ve… - FBiasin : Nessuna festa organizzata da #Lukaku, ma una cena alla quale i 4 giocatori dell'#Inter si sono aggiunti. Il club ac… - GiusvaPulejo : RT @franvanni: Nessun provvedimento da parte dell' #Inter nei confronti di Lukaku, Hakimi, Perisic e Young. Il club ha accettato la loro ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nessuna

festa di compleanno ma una semplice cena dopo la partita con la Roma: fonti vicine all'ricostruiscono il 'caso' attorno a Lukaku che, secondo i Carabinieri, avrebbe festeggiato il ...L'unica contestazione riguarda la violazione del coprifuoco, secondo fonti vicino all'. In realtà - spiegano - dopo la partita Lukaku e alcuni suoi compagni sono andati a cena in un albergo dove ...L'attaccante belga avrebbe organizzato una cena secondo fonti vicine al club. La multa sarebbe arrivata per la violazione del coprifuoco ...L'agente di Lautaro Martinez spaventa l'Inter ed in un'intervista ha lasciato intendere che la permanenza del suo assistito non è scontata.