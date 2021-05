Ilva, il consiglio di stato prende tempo (Di giovedì 13 maggio 2021) Doveva essere il giorno decisivo per il futuro dell’ex Ilva di Taranto. E invece il consiglio di stato si è preso tempo e emetterà il suo verdetto «nell’arco di poche settimane». Ad annunciarlo lo stesso sindaco Rinaldo Melucci, che era stato in presidio davanti alla sede di Palazzo Spada a Roma. Il consiglio di stato infatti dovrà decidere su un suo atto: il ricorso presentato da ArcelorMittal e Ilva in amministrazione straordinaria è contro la sentenza del Tar di Lecce, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 13 maggio 2021) Doveva essere il giorno decisivo per il futuro dell’exdi Taranto. E invece ildisi è presoe emetterà il suo verdetto «nell’arco di poche settimane». Ad annunciarlo lo stesso sindaco Rinaldo Melucci, che erain presidio davanti alla sede di Palazzo Spada a Roma. Ildiinfatti dovrà decidere su un suo atto: il ricorso presentato da ArcelorMittal ein amministrazione straordinaria è contro la sentenza del Tar di Lecce, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : EX-ILVA Le famiglie di Taranto si sono radunate a Montecitorio in occasione dell'udienza del Consiglio di Stato su… - petergomezblog : Ex-Ilva, presidio dei cittadini di Taranto per l’udienza del Consiglio di Stato: “Area a caldo va chiusa. Dove sare… - gaiettin : RT @petergomezblog: Ex-Ilva, presidio dei cittadini di Taranto per l’udienza del Consiglio di Stato: “Area a caldo va chiusa. Dove sarebbe… - fseviareggio : RT @petergomezblog: Ex-Ilva, presidio dei cittadini di Taranto per l’udienza del Consiglio di Stato: “Area a caldo va chiusa. Dove sarebbe… - NadiaAm93073906 : RT @petergomezblog: Ex-Ilva, presidio dei cittadini di Taranto per l’udienza del Consiglio di Stato: “Area a caldo va chiusa. Dove sarebbe… -