Highlights Berrettini-Tsitsipas 6-73 2-6 | Internazionali BNL d’Italia 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 maggio 2021) Glidel match6-7(3) 2-6, valido per gli ottavi di finale degliBNL. Sconfitta in due set per l’azzurro, protagonista di tre quarti d’ora ottimi prima di cedere al tie-break. Purtroppo Matteo è crollato a livello mentale e non è riuscito a tenere il passo del suo avversario, dovendo dire addio alla rassegna romana al terzo turno. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.