Ha una doppia vita, ma muore tragicamente in strada: risarcite consorte e amante (Di giovedì 13 maggio 2021) Morto in un incidente stradale, l'assicurazione ha risarcito anche l'amante: si era qualificata come "fidanzata della vittima". Morto in un incidente stradale, l’assicurazione risarcisce sia la moglie che l’amante su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021) Morto in un incidentele, l'assicurazione ha risarcito anche l': si era qualificata come "fidanzata della vittima". Morto in un incidentele, l’assicurazione risarcisce sia la moglie che l’su Notizie.it.

Advertising

CandianiStefano : Il silenzio a sinistra riguardo le minacce di morte ricevute da @matteosalvinimi rivela una pericolosa doppia moral… - Bomba2H : @andreascotto1 @LInvestigativa La doppia tutela significa che chi ne ha una sola non è più tutelato. - NannarelllaAnna : @LbarbarossaLuca @Librimondadori @OTRlive Grazie a te per aver condiviso con noi i tuoi ricordi. Per chi ti segue d… - lombidombi : RT @inprincesspark: - come se fosse una doppia pelle, un abbraccio perenne, la risposta a tutti i dubbi e paure. quanto si deve essere devo… - Giovanna8216 : @storiainter Quel rimpallo nel contrasto con Cordoba nell azione del goal di Sheva e il ginocchio di Abbiati che sa… -