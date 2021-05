Giro d’Italia 2021: ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi. Gino Mader trionfa ad Ascoli Piceno, Evenepoel arriva con Bernal (Di giovedì 13 maggio 2021) L’elvetico Gino Mader ha ottenuto, oggi, il primo grande successo della sua carriera nella sesta tappa del Giro d’Italia 2021, Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno. Alle spalle del giovane della Bahrain Victorious c’è stata bagarre vera tra gli uomini di classifica. Egan Bernal ha attaccato più volte e solo Daniel Martin, Remco Evenepoel e Giulio Ciccone sono riusciti a rispondere ai suoi scatti. Di seguito l’ordine d’arrivo completo della frazione odierna. L’ordine d’arrivo DELLA SESTA tappa DEL Giro d’Italia 2021 01 Gino Mäder Bahrain ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) L’elveticoha ottenuto,, il primo grande successo della sua carriera nella sestadel, Grotte di Frasassi-. Alle spalle del giovane della Bahrain Victorious c’è stata bagarre vera tra gli uomini di. Eganha attaccato più volte e solo Daniel Martin, Remcoe Giulio Ciccone sono riusciti a rispondere ai suoi scatti. Di seguito l’completo della frazione odierna. L’DELLA SESTADEL01Mäder Bahrain ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo) ?? @maedergino ???? ??… - fattoquotidiano : Alessandro De Marchi, la nuova maglia rosa del Giro d’Italia che corre con il braccialetto per Giulio Regeni - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - bimapapra : RT @OutOfCycling: Giro d'Italia in two images: - Sevenpress : Giro d’Italia: tappa a Mader, maglia rosa al magiaro Valter -