Giro d’Italia 2021, Damiano Caruso diventa primo capitano della Bahrain-Victorious! La top5 non è un’utopia (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Giro d’Italia non dà un attimo di tregua e bisogna essere pronti a rialzarsi in qualunque momento. Ci è riuscita la Ineos Grenadiers nel 2020: lo squadrone britannico dopo il ritiro del capitano e favoritissimo per il titolo Geraint Thomas ha cambiato passo, dominando in lungo e in largo tra successi di tappa e Trofeo Senza Fine con Tao Geoghegan Hart. Vuole ripetere, a modo suo, lo stesso scenario la Bahrain-Victorious. Oggi subito il riscatto dopo la bruttissima caduta di Mikel Landa, ancora in ospedale per fratture multiple: è arrivato il successo in cima a San Giacomo con uno spettacolare Gino Mader, scortato da un infaticabile Matej Mohoric. Vittoria parziale ma non solo: la squadra del Bahrain punta anche alla classifica generale con Damiano Caruso: il ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilnon dà un attimo di tregua e bisogna essere pronti a rialzarsi in qualunque momento. Ci è riuscita la Ineos Grenadiers nel 2020: lo squadrone britannico dopo il ritiro dele favoritissimo per il titolo Geraint Thomas ha cambiato passo, dominando in lungo e in largo tra successi di tappa e Trofeo Senza Fine con Tao Geoghegan Hart. Vuole ripetere, a modo suo, lo stesso scenario la-Victorious. Oggi subito il riscatto dopo la bruttissima caduta di Mikel Landa, ancora in ospedale per fratture multiple: è arrivato il successo in cima a San Giacomo con uno spettacolare Gino Mader, scortato da un infaticabile Matej Mohoric. Vittoria parziale ma non solo: la squadra delpunta anche alla classifica generale con: il ...

