Giro d’Italia 2021, Attila Valter e Gino Mader. Volti nuovi, ma non troppo… (Di giovedì 13 maggio 2021) Gino Mader e Attila Valter sono stati due dei grandissimi protagonist dell’odierna sesta tappa del Giro d’Italia 2021, la Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno di 160 chilometri. Il primo è andato in fuga al mattino insieme al compagno di squadra Matej Mohoric, il quale si è sobbarcato una mole di lavoro enorme in favore del giovane elvetico, e ha conquistato il successo parziale. Valter, invece, è arrivato al traguardo insieme a corridori del rango di Simon Yates, Alexander Vlasov e Hugh Carthy e grazie al tempo guadagnato a Sestola, ove era andato in fuga, è la nuova maglia rosa. Ambedue sono ragazzi molto giovani, ma i loro nomi, ormai, non risultano poi così nuovi a molti appassionati. Gino Mader è un ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021)sono stati due dei grandissimi protagonist dell’odierna sesta tappa del, la Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno di 160 chilometri. Il primo è andato in fuga al mattino insieme al compagno di squadra Matej Mohoric, il quale si è sobbarcato una mole di lavoro enorme in favore del giovane elvetico, e ha conquistato il successo parziale., invece, è arrivato al traguardo insieme a corridori del rango di Simon Yates, Alexander Vlasov e Hugh Carthy e grazie al tempo guadagnato a Sestola, ove era andato in fuga, è la nuova maglia rosa. Ambedue sono ragazzi molto giovani, ma i loro nomi, ormai, non risultano poi cosìa molti appassionati.è un ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo) ?? @maedergino ???? ??… - fattoquotidiano : Alessandro De Marchi, la nuova maglia rosa del Giro d’Italia che corre con il braccialetto per Giulio Regeni - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - 01Ciofo : @matteosalvinimi E vabbè almeno fa il giro d’Italia, veda il lato positivo. Saluti - PicenoTime : VIDEO Giro d'Italia ad Ascoli: presentato libro sul ciclismo di Conti con Fondriest e Moser -