**Giornalisti: Feltri, 'rumors Sallusti a Libero? Non confermo, ma se viene sarei molto lieto'** (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Non ho ricevuto alcuna comunicazione e quindi non posso confermarlo né smentirlo, né non so nulla di un'eventuale trattativa, ma posso dire che se venisse qui sarei molto lieto, perché è un bravo giornalista col quale ho lavorato molti anni, e ne ho sperimentato le capacità". Così Vittorio Feltri all'Adnkronos, commentando i rumors secondo i quali Alessandro Sallusti starebbe per lasciare la direzione del Giornale per passare alla guida di 'Libero'. "Ho lavorato con piacere con lui sin dai tempi del Resto del Carlino, del Giorno e della Nazione, quindi la sua vicinanza non solo non mi arrecherebbe nessun fastidio, ma forse anche qualche conforto", prosegue Feltri. Che sulla notizia bomba lanciata da Dagospia, secondo cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Non ho ricevuto alcuna comunicazione e quindi non posso confermarlo né smentirlo, né non so nulla di un'eventuale trattativa, ma posso dire che se venisse qui, perché è un bravo giornalista col quale ho lavorato molti anni, e ne ho sperimentato le capacità". Così Vittorioall'Adnkronos, commentando isecondo i quali Alessandrostarebbe per lasciare la direzione del Giornale per passare alla guida di ''. "Ho lavorato con piacere con lui sin dai tempi del Resto del Carlino, del Giorno e della Nazione, quindi la sua vicinanza non solo non mi arrecherebbe nessun fastidio, ma forse anche qualche conforto", prosegue. Che sulla notizia bomba lanciata da Dagospia, secondo cui ...

