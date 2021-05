Advertising

AlessioCamaroto : NUOTO - Fantastico Paltrinieri! Oro bis nella 10 km. E la Bruni è di bronzo - Nuotomania : - PalloneBucato : Non credo ci siano parole per le imprese sportive di Gregorio #Paltrinieri: E' davvero fantastico! Oro anche nella… - Gazzetta_it : Fantastico Paltrinieri! oro bis nella 10 km degli #Europei #Nuoto - flashiall : Paltrinieri semplicemente fantastico, 2/2 -

Ultime Notizie dalla rete : Fantastico Paltrinieri

Gregorioe unbis. Un oro agli Europei mai visto per l'Italia nella 10 km, l'unica specialità olimpica. Dopo il trionfo nella 5 km, Greg nel Lupa Lake di Budapest, sbaraglia la ...... che accoglierà la prossima estate ai Giochi Olimpici su un tracciato. Per la vincitrice ... È passata invece indenne all'Amen Corner Emilie, che ha però pagato un avvio difficile ...Il 26enne fuoriclasse di Carpi dopo il successo nella 5 km trionfa anche nella 10 km in acque libere a Budapest.Gregorio Paltrinieri e un fantastico bis. Un oro agli Europei mai visto per l’Italia nella 10 km, l’unica specialità olimpica. Dopo il trionfo nella 5 km, Greg nel Lupa Lake di Budapest, sbaraglia la ...