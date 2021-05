Eurispes: per partiti fiducia al 27,2%, sindacati 'perdono' 6,4% (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - fiducia nei partiti al 27,2% (era pari al 26,6% nel 2020), in calo quella per i sindacati, un meno 6,4, dal 46,4% del 2020 all'attuale 40%. Lo rileva l'ultimo Rapporto Italia dell'Eurispes. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) -neial 27,2% (era pari al 26,6% nel 2020), in calo quella per i, un meno 6,4, dal 46,4% del 2020 all'attuale 40%. Lo rileva l'ultimo Rapporto Italia dell'

Advertising

fisco24_info : Rapporto Eurispes, per 8 italiani su 10 #economia nazionale peggiorata: Otto italiani su dieci (79,5%) avvertono un… - fisco24_info : Rapporto Eurispes, sul lavoro più contagi Covid per donne: Le lavoratrici sono le più colpite dai contagi professio… - fisco24_info : Internet, 83% italiani connessi, per ogni cittadino 8 dispositivi smart: Il quadro del Rapporto Eurispes Italia 202… - TV7Benevento : Eurispes: ruolo Stato più determinante di privati per ripresa economica dopo Covid... - TV7Benevento : Eurispes: per partiti fiducia al 27,2%, sindacati 'perdono' 6,4%... -