Draghi e Mattarella, due contro tutti (Di giovedì 13 maggio 2021) Proprio tre mesi fa, il 13 febbraio, fa giurava il governo Draghi, suscitando una certa sorpresa, nella sua formazione, perché più “politico-tecnico” che “tecnico-politico”, scelta compiuta in nome di un sano realismo parlamentare, con l’intento (o l’auspicio) che il “coinvolgimento” e la “responsabilizzazione” dei partiti avrebbe consentito di sminare il percorso di provvedimenti impegnativi evitando le crisi di rigetto proprie dei commissariamenti. Venendo meno, in tal modo, a una regola aurea che i vecchi politici sono soliti ripetere: “Più è larga la maggioranza, più è opportuno, in presenza di opposti, puntare su un profilo più tecnico”. Tre mesi dopo la grande chiamata di Draghi, da parte del capo dello Stato, per salvare la patria di fronte al default bipartisan dei partiti, proprio dal Quirinale arriva un segnale di preoccupazione in relazione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Proprio tre mesi fa, il 13 febbraio, fa giurava il governo, suscitando una certa sorpresa, nella sua formazione, perché più “politico-tecnico” che “tecnico-politico”, scelta compiuta in nome di un sano realismo parlamentare, con l’intento (o l’auspicio) che il “coinvolgimento” e la “responsabilizzazione” dei partiti avrebbe consentito di sminare il percorso di provvedimenti impegnativi evitando le crisi di rigetto proprie dei commissariamenti. Venendo meno, in tal modo, a una regola aurea che i vecchi politici sono soliti ripetere: “Più è larga la maggioranza, più è opportuno, in presenza di opposti, puntare su un profilo più tecnico”. Tre mesi dopo la grande chiamata di, da parte del capo dello Stato, per salvare la patria di fronte al default bipartisan dei partiti, proprio dal Quirinale arriva un segnale di preoccupazione in relazione ...

Advertising

Giovannada46 : RT @sarabanda_: Coprifuoco alle 22 o alle 23? Ristoranti solo all'aperto o anche al chiuso? Mentre i 'nostri leaders' discutono di questo,… - AnimaCeleste : RT @Nipelle1: Quello che Draghi sta facendo per l'Italia e gli Italiani non ha prezzo!!! Tutta la nostra riconoscenza va a Lui e a chi lo h… - eia58 : RT @Nipelle1: Quello che Draghi sta facendo per l'Italia e gli Italiani non ha prezzo!!! Tutta la nostra riconoscenza va a Lui e a chi lo h… - tfabiani2 : RT @HuffPostItalia: Draghi e Mattarella, due contro tutti - HuffPostItalia : Draghi e Mattarella, due contro tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Mattarella La Lettera alla Coscienza di Ernesto Olivero arriva a Bra ... di cui il Sermig è partner sociale, ed è stata consegnata, tra gli altri, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Mario Draghi e al presidente della Regione Piemonte Alberto ...

Mario Draghi raddoppia sul Recovery Insomma Draghi e Franco non hanno certo problemi nel trovare l'assetto definitivo visto che non ci ... Appena ieri il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricordato ai presidenti di Camera e Senato che ...

Mattarella e Draghi alla riunione straordinaria della Corte Costituzionale, le immagini Il Tempo Governo, Renzi: “Draghi una benedizione” Mario Draghi premier “una benedizione”. A dirlo Matteo Renzi, ospite di Zapping su Radio Rai Uno. “Dove c’era Arcuri – spiega – c’è Figliuolo e la campagna di vaccinazione è partita. Ci sarà da fare u ...

Draghi e Mattarella, due contro tutti In tre mesi di governo lo scollamento tra sistema istituzionale e sistema politico non si è ricomposto. Potrà un governo del presidente permettersi di cambiare presidente senza contraccolpi?

... di cui il Sermig è partner sociale, ed è stata consegnata, tra gli altri, al presidente della Repubblica Sergio, al premier Marioe al presidente della Regione Piemonte Alberto ...Insommae Franco non hanno certo problemi nel trovare l'assetto definitivo visto che non ci ... Appena ieri il capo dello Stato Sergioha ricordato ai presidenti di Camera e Senato che ...Mario Draghi premier “una benedizione”. A dirlo Matteo Renzi, ospite di Zapping su Radio Rai Uno. “Dove c’era Arcuri – spiega – c’è Figliuolo e la campagna di vaccinazione è partita. Ci sarà da fare u ...In tre mesi di governo lo scollamento tra sistema istituzionale e sistema politico non si è ricomposto. Potrà un governo del presidente permettersi di cambiare presidente senza contraccolpi?