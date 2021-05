Crotone, Ursino: «Parleremo con i giocatori per la B. Juric? Merita una big» (Di giovedì 13 maggio 2021) Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona. Le sue dichiarazioni. ULTIMO POSTO – «È stato un campionato tribolato, molto difficile. Ora possiamo sfruttare le ultime tre partite per scavalcare il Parma. Sarà un obiettivo stupido, ma per i ragazzi è importante non chiudere all’ultimo posto. Hanno fatto grandi sacrifici». FUTURO – «Abbiamo una buona base, ma dovremo capire le intenzioni dei vari calciatori. La Serie B è difficile, l’anno prossimo sarà un A2 vista la forza delle squadre. Servirà mettere su una squadra competitiva. Crotone Merita di risalire. E con il pubblico avremmo avuto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Giuseppe, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona Giuseppe, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona. Le sue dichiarazioni. ULTIMO POSTO – «È stato un campionato tribolato, molto difficile. Ora possiamo sfruttare le ultime tre partite per scavalcare il Parma. Sarà un obiettivo stupido, ma per i ragazzi è importante non chiudere all’ultimo posto. Hanno fatto grandi sacrifici». FUTURO – «Abbiamo una buona base, ma dovremo capire le intenzioni dei vari calciatori. La Serie B è difficile, l’anno prossimo sarà un A2 vista la forza delle squadre. Servirà mettere su una squadra competitiva.di risalire. E con il pubblico avremmo avuto ...

