Covid: vaccinazioni h24 a Palermo, 'In arrivo 800 mila dosi, grazie a Esercito'/Adnkronos (2) (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Oggi Costa ha partecipato alle vaccinazioni alla "Missione Speranza e Carita'" di Biagio Conte, il laico francescano che ospita poveri e senzatetto. Intanto oggi si è vaccinato anche Mario La Rocca, il direttore generale del Dipartimento di pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Si è recato nell'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo e ha ricevuto una dose di AstraZeneca. "Mi fido ciecamente di questo vaccino e della scienza - ha detto- E' ampiamente dimostrato che AstraZeneca è efficace. Ha già protetto milioni di persone in Gran Bretagna consentendo a questo Paese di tornare alla normalità". (di Elvira Terranova)

