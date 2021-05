Covid, studio inglese sul mix di vaccini Pfizer Astrazeneca: “Frequenza maggiore di effetti collaterali non gravi” (Di giovedì 13 maggio 2021) L’utilizzo di un mix di vaccini anti Covid (Astrazeneca e Pfizer) – sperimentato in Gran Bretagna – appare in grado di produrre una Frequenza leggermente maggiore di effetti collaterali non gravi “a breve termine”, ma non comporta “preoccupazioni per la sicurezza” delle persone. I risultati arrivano dal test preliminare condotto appunto in Uk dai ricercatori del Com-Cov dell’Università di Oxford su 830 volontari dai 50 anni in su un cui estratto è stato pubblicato in una lettera inviata al Lancet. Il progetto dell’Università di Oxford – avviato a febbraio – è stato stato esteso per studiare anche l’interazione tra iniezioni di Moderna e Novavax (gli altri vaccini di cui il paese ha fatto scorta) con l’intento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) L’utilizzo di un mix dianti) – sperimentato in Gran Bretagna – appare in grado di produrre unaleggermentedinon“a breve termine”, ma non comporta “preoccupazioni per la sicurezza” delle persone. I risultati arrivano dal test preliminare condotto appunto in Uk dai ricercatori del Com-Cov dell’Università di Oxford su 830 volontari dai 50 anni in su un cui estratto è stato pubblicato in una lettera inviata al Lancet. Il progetto dell’Università di Oxford – avviato a febbraio – è stato stato esteso per studiare anche l’interazione tra iniezioni di Moderna e Novavax (gli altridi cui il paese ha fatto scorta) con l’intento ...

