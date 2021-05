Covid: Coraggio, 'pandemia prova difficile ma Paese ha dato grande prova di sé' (Di giovedì 13 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021) su Notizie.it.

A causa del Covid, in Germania gli apprendisti "hanno mandato avanti la baracca" Leggi anche : Vita da studenti e Covid - 19: come affrontare la precarietà Altri orizzonti e ... Non è un compito facile ridare coraggio tramite telefono a tante persone con difficoltà a vivere. Martin, ...

Covid, Coraggio (Consulta): pandemia prova difficile per Paese "La pandemia è stata una prova difficile per il nostro Paese, che tuttavia ha dato grande dimostrazione di sé". Lo ha detto il presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, nel corso della sua Relazione sull'attività della Consulta nel 2020, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, del premier Mario Draghi e della ministra della Giustizia, Marta ...

Dl Covid, Fials: Approvazione scudo penale a medici e infermieri è atto di civiltà. Ufficio Stampa FIALS. Dl Covid, Fials: Approvazione emendamento su scudo a medici e infermieri è atto di civiltà e riconosce il valore dei professionisti sanitari in prima linea. 13 mag. – “Proprio ne ...

