Coprifuoco allungato di 1-2 ore e abolizione a giugno: le possibili novità in arrivo (Di giovedì 13 maggio 2021) In arrivo possibili novità per quanto riguarda il Coprifuoco imposto per contrastare la pandemia da Covid-19. Motivo di aspro dibattito politico nel corso dell’ultimo mese, ora forse si intravede la luce in fondo al tunnel: a riferire le ipotesi sul tavolo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che ha parlato anche della possibile gratuità dei tamponi. Coprifuoco abolito a giugno: per Costa è possibile Il tema del Coprifuoco continua a essere argomento di dibattito: dopo le riaperture del mese di aprile ora gli occhi della ripartenza sono fissi sulla possibilità di stare fuori la sera; il rientro obbligatorio alle 22 infatti rischia di limitare di molto l’economica turistica in vista dell’estate. Poche settimane fa, dopo le proteste ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Inper quanto riguarda ilimposto per contrastare la pandemia da Covid-19. Motivo di aspro dibattito politico nel corso dell’ultimo mese, ora forse si intravede la luce in fondo al tunnel: a riferire le ipotesi sul tavolo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che ha parlato anche della possibile gratuità dei tamponi.abolito a: per Costa è possibile Il tema delcontinua a essere argomento di dibattito: dopo le riaperture del mese di aprile ora gli occhi della ripartenza sono fissi sullatà di stare fuori la sera; il rientro obbligatorio alle 22 infatti rischia di limitare di molto l’economica turistica in vista dell’estate. Poche settimane fa, dopo le proteste ...

Advertising

TON12432940 : RT @laltrodiego: •Massimo #Galli: 'le città sono piene di gente a passeggio' - e aggiunge - 'ne pagheremo le conseguenze. In ospedale a bre… - BlogSpaggiari : Salvini definisce il coprifuoco senza senso e immorale, assicurando che lotterà affinché venga abolito o, per lo me… - Ciro_DeVivo : #Draghi dovrebbe fare chiarezza sul fatto che se il #coprifuoco viene abolito o allungato di 1-2 ore NON È GRAZIE A… - Giorno_Pavia : La malamovida anticipa il coprifuoco 'allungato' - occhio_notizie : Sileri prevede l'aumento i contagi tra i giovani e conferma che il coprifuoco molto probabilmente verrà allungato g… -