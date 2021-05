Cena con delitto 2: Dave Bautista ed Edward Norton nel cast (Di giovedì 13 maggio 2021) Era stato annunciato già da qualche periodo il sequel di Cena con delitto, il film di Rian Johnson prodotto da Netflix, che però non avrà nulla a che fare con il primo. Se non avete visto Cena con delitto vi consigliamo comunque di guardarlo ma non preoccupatevi se non riuscite potrete comunque guardare il secondo. Rian Johnson: “Non è proprio un sequel” Rian Johnson l’anno scorso ha rilasciato un’intervista in cui affermava che ci sarebbe stato un sequel del film da lui diretto “Knives Out“, da noi meglio conosciuto come “Cena con delitto“, ma che non avremmo dovuto pensare ad un esatto sequel del primo film ma piuttosto ad una continuazione delle avventure del detective: “In realtà sto scrivendo un altro Knives Out. Non è proprio un sequel di Knives Out. Ho bisogno di trovare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Era stato annunciato già da qualche periodo il sequel dicon, il film di Rian Johnson prodotto da Netflix, che però non avrà nulla a che fare con il primo. Se non avete vistoconvi consigliamo comunque di guardarlo ma non preoccupatevi se non riuscite potrete comunque guardare il secondo. Rian Johnson: “Non è proprio un sequel” Rian Johnson l’anno scorso ha rilasciato un’intervista in cui affermava che ci sarebbe stato un sequel del film da lui diretto “Knives Out“, da noi meglio conosciuto come “con“, ma che non avremmo dovuto pensare ad un esatto sequel del primo film ma piuttosto ad una continuazione delle avventure del detective: “In realtà sto scrivendo un altro Knives Out. Non è proprio un sequel di Knives Out. Ho bisogno di trovare ...

