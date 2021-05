Cassano | «Juventus stagione oscena | col Sassuolo poteva perdere 4-0»

(Di giovedì 13 maggio 2021) Antoniosentenzia sulla vittoria dellacontro il: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante Antonio, in diretta Twitch alla Bobo TV, ha parlato della gara dellacontro il. Le sue dichiarazioni. «Se a fine primo tempo la Juve perdeva 4-0 nessunoazzardarsi a dire qualcosa. Il rigore sbagliato con la gran parata di Buffon ma anche tante occasioni. E poi ti ritrovi con la vittoria per 3-1 della Juve: è la grande delusione della, ma grandissima. La Juve ha fatto un campionato osceno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Seedorf, Pippo Inzaghi, Pirlo, Nesta, Thiago Silva, Robinho,e, toh!, Gattuso. Non voglio ... Perché con laha vinto undici trofei (5 scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane). ...Lo conferma su twitch, nella sua consueta diretta alla Bobo tv dell'amico Vieri, anche Antonioche spiega che l'ideale per Conte sarebbe un giocatore sul quale, però, c'è anche la: '...Intervenuto come di consueto sulla Bobo TV, Antonio Cassano inizia la sua discussione in tema Inter elogiando la classe di Alexis Sanchez: "Qui abbiamo venerato ed incensato Sanchez dopo che ...Antonio Cassano sentenzia sulla vittoria della Juventus contro il Sassuolo: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante Antonio Cassano, in diretta Twitch alla Bobo TV, ha parlato della gara della Juvent ...