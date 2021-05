Caso Gregoretti, Salvini attacca: 'Contro di me processo politico per aver fatto il mio dovere' (Di giovedì 13 maggio 2021) Per questo vorrebbe cambiare le regole, magari a colpi di referendum popolari e non, come chiede l'Europa, tramite riforme condivise all'interno del Parlamento. "Cambiare la giustizia con i referendum ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 maggio 2021) Per questo vorrebbe cambiare le regole, magari a colpi di referendum popolari e non, come chiede l'Europa, tramite riforme condivise all'interno del Parlamento. "Cambiare la giustizia con i referendum ...

Advertising

NewSicilia : Ecco cosa rischia l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini #Newsicilia - NuovoSud : 'Caso Gregoretti', domani a Catania la decisione del Gup su Salvini - Lasiciliaweb : Salvini attende il gup di Catania Caso Gregoretti. Tre ipotesi per il leader della Lega:processo, non luogo a proce… - LiveSicilia : Salvini e caso Gregoretti: attesa per domani la decisione Gup - Leonard33968045 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Venerdì la decisione del gup di Catania su Salvini sul caso Gregoretti: non luogo a procedere (co… -