'Call of Duty Warzone è ingiocabile!' Dr. Disrespect spara a zero sul battle royale (Di giovedì 13 maggio 2021) La Stagione 3 di Call of Duty Warzone è iniziata già da qualche tempo, e tra i vari giocatori c'è anche il famosissimo streamer Dr. Disrespect che a quanto pare ha un po' di critiche pronte per lo sviluppatore Raven. Il pomo della discordia è una skin, ovvero Roze di cui avevamo parlato già qualche tempo fa. Questa skin essendo davvero molto scura, agevola i giocatori che si nascondono tra le ombre in modo da non essere visti. In un video intitolato "Call of Duty Warzone è ingiocabile", lo streamer chiede a Raven Software di eliminare questa skin perché facilita davvero le cose per i giocatori. "Loro letteralmente scompaiono, proprio davanti ai miei occhi. Non riesco nemmeno a vederli. NON RIESCO NEMMENO A VEDERLI! Pensavo che il nemico fosse andato dietro l'angolo e ...

