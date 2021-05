Calcio: agente Lautaro, 'non so se resterà all'Inter, vogliamo capire futuro club' (Di giovedì 13 maggio 2021) "Non posso promettere nulla, allo stato attuale è inutile fare delle previsioni: noi, come altri, vogliamo prima capire quale sarà il futuro del club", aggiunge Camaño alla Gazzetta dello Sport. Leggi su metronews (Di giovedì 13 maggio 2021) "Non posso promettere nulla, allo stato attuale è inutile fare delle previsioni: noi, come altri,primaquale sarà ildel", aggiunge Camaño alla Gazzetta dello Sport.

