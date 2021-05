Buffon ancora in Serie A, la clamorosa suggestione (Di giovedì 13 maggio 2021) Gigi Buffon ha detto addio alla Juventus. Il portiere saluterà a fine stagione. Quale sarà il suo futuro? L’ipotesi di Matteo Marani. Matteo Marani, giornalista per ‘Sky Sport’ è intervenuto direttamente dagli studi dell’emittente satellitare per commentare il futuro di Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus, decisivo ieri sera contro il Sassuolo di Roberto De Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 maggio 2021) Gigiha detto addio alla Juventus. Il portiere saluterà a fine stagione. Quale sarà il suo futuro? L’ipotesi di Matteo Marani. Matteo Marani, giornalista per ‘Sky Sport’ è intervenuto direttamente dagli studi dell’emittente satellitare per commentare il futuro di Gianluigi. Il portiere della Juventus, decisivo ieri sera contro il Sassuolo di Roberto De Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

