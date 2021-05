Borse 13 maggio, Milano in rialzo. L’inflazione ‘spaventa’ i mercati (Di giovedì 13 maggio 2021) Borse 13 maggio, Milano chiude in positivo la seduta. Lo spread sale e sfiora i 120 punti base. Milano – Borse 13 maggio. I mercati chiudono in positivo ma L’inflazione continua a spaventare i listini. La chiusura della giornata nel Vecchio Continente è stata in rialzo grazie al rimbalzo registrato a Wall Street al termine della seduta italiana. Il rischio, però, è di un crollo nelle prossime settimane. L’inflazione continua ad essere uno degli ostacoli principali della ripresa economica. Sicuramente la chiusura di venerdì e le prime sedute di lunedì e martedì potrebbero essere fondamentali per capire il rendimento dei mercati. E un aiuto importante potrebbe arrivare dall’eliminazione delle ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021)13chiude in positivo la seduta. Lo spread sale e sfiora i 120 punti base.13. Ichiudono in positivo macontinua a spaventare i listini. La chiusura della giornata nel Vecchio Continente è stata ingrazie al rimbalzo registrato a Wall Street al termine della seduta italiana. Il rischio, però, è di un crollo nelle prossime settimane.continua ad essere uno degli ostacoli principali della ripresa economica. Sicuramente la chiusura di venerdì e le prime sedute di lunedì e martedì potrebbero essere fondamentali per capire il rendimento dei. E un aiuto importante potrebbe arrivare dall’eliminazione delle ...

