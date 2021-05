Boccata di ossigeno per Alitalia. Da Ue via libera ad aiuti per ulteriori 12,8 mln (Di giovedì 13 maggio 2021) Ammonterebbero a 100 milioni le risorse che il governo si appresta a stanziare, nel prossimo decreto sostegni, per garantire l'operatività della compagnia di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 maggio 2021) Ammonterebbero a 100 milioni le risorse che il governo si appresta a stanziare, nel prossimo decreto sostegni, per garantire l'operatività della compagnia di ...

Advertising

FBusbani : RT @vincenzoarmetta: Barty e swiatek sono una bella boccata d ossigeno per il tennis femminile tanta qualità nel loro tennis - osv_angelo : @TgLa7 la boccata d'ossigeno per Alitalia, sono una zavorra per i conti dello Stato. E quindi, i nostri. - ManuelAlegriaC : RT @vincenzoarmetta: Barty e swiatek sono una bella boccata d ossigeno per il tennis femminile tanta qualità nel loro tennis - vincenzoarmetta : Barty e swiatek sono una bella boccata d ossigeno per il tennis femminile tanta qualità nel loro tennis - MassimoSertori_ : ??Sono a #Pavia con il Presidente #Fontana per presentare i risultati del #PIANOLOMBARDIA. Concepito in 6 mesi, in p… -