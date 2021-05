Biomutant sbarca su GeForce Now insieme ad altri quindici giochi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 13 maggio 2021) Nvidia ha annunciato l’arrivo die diquattordici, più uno di ritorno, sul suo servizio di cloud gamingNow..sarà disponibile da subito suNow, ossia al giorno del lancio che avverrà il 25 maggio 2021. Ad annunciarlo è stata Nvidia stessa nel comunicato che illustra le novità in arrivo sul suo servizio di cloud gaming, che da oggi comprende benin più (14 nuovi e uno di ritorno). “Siamo felici che grazie aNOW un numero maggiore di giocatori potrà godersi gli sviluppi di questa strana creatura in continua evoluzione, … NotizieRead More L'articolosuNow ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biomutant sbarca

Multiplayer.it

... che finalmenteanche su PC. Su Switch arriva un apprezzatissimo titolo uscito ... PC, Switch Miitopia " 21 maggio " Switch Rust " 21 maggio " PS4, XBO Deathloop " 21 maggio " PS5, PC" ...Pronti per un nuovo viaggio? È in arrivo un'esclusiva Sony chesu PC, Days Gone. Saranno ... Dopo mesi di silenzio e poche notizie, arriva! Lo attendevamo da ben quattro anni, e dopo l'...Benritrovati alle uscite del mese di Spazio PC nel topic dei Consigli per gli Acquisti! Maggio è davvero un mese denso di belle novità che ci faranno compagnia con l’arrivo della bella stagione (si sp ...Nvidia ha annunciato l'arrivo di Biomutant e di altri quattordici giochi, più uno di ritorno, sul suo servizio di cloud gaming GeForce Now.. Biomutant sarà disponibile da subito su GeForce Now, ...