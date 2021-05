Bilancia (Di giovedì 13 maggio 2021) Vorrei che trovassi o creassi l’occasione per pronunciare parole simili a quelle che lo scrittore D.H. Lawrence disse a un’amante: “Sembra che tu abbia intessuto per me tutte le cose. Non sono più separate ma fanno parte della stessa... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 13 maggio 2021) Vorrei che trovassi o creassi l’occasione per pronunciare parole simili a quelle che lo scrittore D.H. Lawrence disse a un’amante: “Sembra che tu abbia intessuto per me tutte le cose. Non sono più separate ma fanno parte della stessa... Leggi

Advertising

CouponOfferte : #13maggio ??COUPON AMAZON??: ?? WOWDSGN - Bilancia Pesapersona Smart Impedenziometrica con 13 Indici di Misurazione… - IannoneVincenza : RT @scherbatznic: classifica dei segni per me, ditemi il vostro 1. capricorno (solo per il mio ascendente) 2. vergine 3. leone 4. scorpion… - neap_psycho : @francescoviv @lasteroide1 Allora. Parliamo in maniera professionale. Ho contato i chicchi in 10g (con l'errore che… - Dr4couis : @vercIerc Da bilancia sono onorata ?? - sunriseslight : ho scoperto solo ora che michele morrone è nato il mio stesso giorno quindi è bilancia di ottobre oltre che fregno… -