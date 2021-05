A2A | Mazzoncini | interessati ad asset ERG Con Ascopiave non ci sono problemi

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – “La positività dei risultati del primo trimestre ha sorpreso anche me. Mi aspettavo dei buoni risultati, non me li aspettavo così buoni“. È quanto affermato dall’amministratore delegato di A2A, Renato, nella conference call che ha seguito la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2021. “Sicuramente – ha spiegato – siamo in presenza di uno scenario positivo che porta anche ad altre aziende del settore ad avere un trimestre positivo. Però, evidentemente, i nostridi valore. E non parlo solo della business unit Generazione – che beneficia di prezzi favorevoli – ma anche quella delle reti, ambiente e mercato, tutte con indici positivi. Questo dimostra che tutti i nostridi valore, tute le nostre infrastrutture. Ma anche la nostra base clienti, che si ...

È quanto affermato dall'amministratore delegato di, Renato, nella conference call che ha seguito la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2021 . "Sicuramente - ha spiegato -...Guardiamo a tutto cio' che e' rinnovabili .sta partecipando alla procedura di vendita di Erg del maxi idroelettrico di Terni mentre e' meno ... Renato. 'In questo momento tutto quello ..."La positività dei risultati del primo trimestre ha sorpreso anche me. Mi aspettavo dei buoni risultati, non me li aspettavo così buoni".A2A è interessata alla gara per acquisire gli asset idroelettrici messi in vendita da Erg, anche se la procedura è ancora in una fase preliminare e la conclusione potrebbe richiedere qualche mese. E ...