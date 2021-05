Zverev agli ottavi degli Internazionali: affronterà Nishikori (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA - Il tedesco Alexander Zverev approda agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis , quarto Masters 1000 dell'anno, battendo il boliviano Hugo Dellien , proveniente dalle ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA - Il tedesco Alexanderapprodadi finaled'Italia di tennis , quarto Masters 1000 dell'anno, battendo il boliviano Hugo Dellien , proveniente dalle ...

Internazionali Bnl d'Italia, Sonego raggiunge Thiem agli ottavi. Avanti anche Zverev, Medvedev eliminato a sorpresa. Alle 16 in campo Berrettini La prima sorpresa dai campi del Foro Italico di Roma porta la firma di Aslan Karatsev che in due set e in un'ora e 18 minuti liquida il numero 2 al mondo Daniil Medvedev . Nel derby russo di giornata ...

