USA, crescono le richieste di mutui settimanali grazie al calo dei tassi (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Tornano a crescere le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 7 maggio 2021 grazie al calo dei tassi. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 2,1% dopo il -0,9% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del 2,9% (anche se inferiore del 12% rispetto a un anno fa), mentre quello relativo alle nuove domande segna un aumento dello 0,8%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono calati al 3,11% dal 3,18% della settimana precedente. Questo è il tasso più basso da febbraio ed è inferiore di 32 punti base rispetto a un anno fa. “Il calo dei tassi ha aiutato l’indice di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Tornano a crescere le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 7 maggio 2021aldei. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 2,1% dopo il -0,9% della settimana precedente. L’indice relativo alledi rifinanziamento è salito del 2,9% (anche se inferiore del 12% rispetto a un anno fa), mentre quello relativo alle nuove domande segna un aumento dello 0,8%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che isuitrentennali sono calati al 3,11% dal 3,18% della settimana precedente. Questo è il tasso più basso da febbraio ed è inferiore di 32 punti base rispetto a un anno fa. “Ildeiha aiutato l’indice di ...

