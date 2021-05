Ue: Draghi, ‘governo conosce rischi regole bancarie severe, vigileremo’ (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Il governo è conscio dei rischi legati a regole bancarie severe in una fase di uscita dalla pandemia. Continueremo a vigilare per evitare questo pericolo e permettere alle banche di continuare a finanziare adeguatamente le imprese e i loro investimenti”. Lo dice il premier Mario Draghi rispondendo al Question time alla Camera, e annunciando che “anche nel dl della prossima settimana”, il cosiddetto sostegni bis, “ci saranno misure dedicate a questo aspetto”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Il governo è conscio deilegati ain una fase di uscita dalla pandemia. Continueremo a vigilare per evitare questo pericolo e permettere alle banche di continuare a finanziare adeguatamente le imprese e i loro investimenti”. Lo dice il premier Mariorispondendo al Question time alla Camera, e annunciando che “anche nel dl della prossima settimana”, il cosiddetto sostegni bis, “ci saranno misure dedicate a questo aspetto”. L'articolo CalcioWeb.

