Tuffi, Europei Budapest 2021: bronzo di Tocci nel trampolino 1m. Quarto Marsaglia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giovanni Tocci ha conquistato una medaglia di bronzo in occasione della finale del trampolino da 1 metri, per quanto concerne gli Europei di Budapest 2021. L'esponente del movimento azzurro di Tuffi ha elevato il proprio rendimento nel corso della gara, guadagnando una preziosa medaglia al termine della disputa con i migliori atleti Europei. Terza posizione di Tocci con 402.50 punti totali, mentre quarta piazza per Lorenzo Marsaglia, fermatosi a 371.05, fantomaticamente a un passo dalla medaglia ottenuta dal connazionale. Oro per il tedesco Patrick Hausding, fautore di 427.75 punti complessivi, seguito dal britannico Jack Laugher (402.90 punti). Performance da dimenticare per lo svedese Vinko Paradzik, dodicesimo e mai ...

