Tragico incidente mortale: Davide perde la vita. Lascia due bambini (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ancora sangue sulle strade. La vittima questa volta è Davide Vitiello, 38enne originario di Ponza. Ha perso la vita in uno scontro, per lui non c'è stato nulla da fare. Leggi anche: Roma. Si masturba e tenta di violentare una donna, ma lei è un carabiniere in borghese: arrestato il maniaco della metro Davide Vitiello Davide Vitiello, 38enne di Ponza, ha perso tragicamente la vita nella giornata di ieri, in Provincia di Frosinone. L'uomo, intorno alle 11:00 di ieri mattina, viaggiava a bordo di una Fiat Idea e si è scontrato con una Jeep che viaggiava nel senso di marcia opposto: l'incidente frontale gli è stato fatale. Il 41enne alla guida della Jeep è rimasto gravemente ferito, mentre Davide, trasportato d'urgenza a Roma con l'eliambulanza, non ce l'ha fatta.

