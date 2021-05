Superlega: l'Uefa indaga su Real, Barça e Juventus. Nominati ispettori. Cosa rischiano i club (Di mercoledì 12 maggio 2021) Per piegare l'ostinazione di Real Madrid, Barcellona e Juventus , decise a non abbandonare il progetto Superlega , la Uefa ha scelto di passare dalle minacce ai fatti , avviando un procedimento. Ha ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Per piegare l'ostinazione diMadrid, Barcellona e, decise a non abbandonare il progetto, laha scelto di passare dalle minacce ai fatti , avviando un procedimento. Ha ...

Advertising

sole24ore : Uefa, le sanzioni ai club della Superlega e il ruolo dell’antitrust Ue - FBiasin : '#Superlega, l'#Uefa apre un'indagine disciplinare nei confronti di #Juventus, #Barcellona e #RealMadrid'. - tvdellosport : ?? ULTIM’ORA #SuperLega: la #Uefa apre ufficialmente un’indagine contro #Juventus, #RealMadrid e #Barça #Sportitalia - GonzaInterista : RT @sportface2016: +++#Uefa, aperta un'indagine disciplinare nei confronti di #Juventus, #Barcellona e #RealMadrid+++#Superlega - Antonio47065517 : RT @Cobretti_80: Juve che rischia di star fuori dalla zona champions, conti in rosso, Dybala che non rinnova, indagine uefa per la Superleg… -