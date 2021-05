Sei morti sul lavoro in una settimana | Draghi annuncia | ' Subito assunzioni per fare più controlli'

Advertising

SignorErnesto : un passo che ci ricorda un vecchio amico...'le mascherine non servono...quelle di stoffa non servono...se sei asint… - EsmeraldaMori1 : RT @CamarcaJuri: Questa è la condizione dell'Afghanistan, e soprattutto di suo popolo martoriato: più di due decadi di olocausto ininterro… - 61Robertin : @Anpinazionale i morti non hanno più colotre politico perché da morto sei morto. Ma da vivo cosa eri? E il vivissim… - Aidaalconfine : RT @CamarcaJuri: Questa è la condizione dell'Afghanistan, e soprattutto di suo popolo martoriato: più di due decadi di olocausto ininterro… - paoletto11 : @passionescatto @banchierebruno @Marco53853560 @GuidoCrosetto Infatti l’ilva l’ha creata Calenda. Sei un poveraccio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei morti

Corriere della Sera

Nella giornata di oggi si contano però ancora 262mentre continuano a svuotarsi gli ospedali, ... Si contano anche 18 decessi,più di ieri. COVID IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER I ...Il piano per incrementare le ispezioni era già presente nel recovery plan. Il premier: 'Siamo molto distanti alla Germania, faremo tutto il ...Continua il calo dei positivi e degli ospedalizzati a causa del covid. Per la prima volta dopo mesi le persone ricoverate sono sotto quota 400. Negli ospedali liguri ci sono 399 malati covid, 22 in me ...In Italia oggi, mercoledì 12 maggio 2021, si registrano 7.852 nuovi positivi e 262 morti. Ieri c’erano stati 6.946 nuovi casi e 251 morti. In totale sono stati effettuati 306.744 tamponi (ieri erano s ...