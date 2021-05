Se non compri l' auto elettrica ti salta la pensione

Leggi su panorama

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Qualche mese fa Akio Toyoda, amministratore delegato della Toyota e attuale presidente dell'associazione giapponese dei produttori dimobili, aveva sollevato dubbi sul processo di elettrificazione spinta intrapreso in più parti del mondo, mettendo in guardia dagli effetti negativi su industria e occupazione causati da una strategia politico-mediatica volta ad affrettare una transizione ancora immatura per tecnologia e accessibilità. Disse: "Il Giappone deve ampliare le proprie opzioni tecnologiche in materia di propulsione. I regolamenti e le normative devono arrivare dopo, una politica che vieta lecon motore endotermico limiterebbe la scelta e potrebbe far perdere al Giappone i suoi punti di forza". Mal gliene incolse, il sincero Toyoda è ora al centro delle critiche di cinque investitori governativi che puntano il dito sulle critiche ...