(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Tra i seidelledic’è anche Mariachiara Cuozzo, studentessa del Liceo classico ”Alessandro Lombardi” di Airola, in provincia di Benevento. La ragazza, che frequenta la VB Lc dell’Istituto, dopo aver superato la gara regionale è risultata prima tra i dieci finalisti della Campania alledi. Lesono gare individuali rivolte agli studenti e alle studentesse del secondo biennio e dell’ultimo anno dellasecondaria di secondo grado, statale e paritaria, al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e formative delle ...

Advertising

anteprima24 : ** #Scuola, Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche: tra i vincitori c'è una sannita ** - GazzettadAsti : Asti, studente del Vercelli alle fasi finali delle Olimpiadi di Matematica - aetnanet : I ?Problematici? dell?Istituto ?XX settembre? di Catania: quattro studenti ai primi posti nella finalissima nazion… - Borderline_24 : #Bari, il liceo #Scacchi si qualifica alle olimpiadi di matematica: 'Per la prima volta in tutta la provincia'… - teozenoni : RT @vimmru: (avremmo vinto le Olimpiadi del Patrimonio! Bravissime le 3accine Benedetta, Martina e Beatrice, e bravissima Elena, che le ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Olimpiadi

Orizzonte Scuola

Ledi Lingue e civiltà classiche sono gare individuali rivolte agli studenti e alle studentesse del secondo biennio e dell'ultimo anno dellasecondaria di secondo grado, statale e ...Dalle iniziative per i Mondiali di calcio 2014 e per le2016, in cui l'associazione ha ... I beneficiari diretti saranno oltre 5mila, tra cui i bambini che frequentano laprimaria ...Le Olimpiadi sono gare individuali rivolte agli studenti e alle studentesse del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria, al fine di promuovere, ...Si è svolta questa mattina la cerimonia di premiazione dei vincitori della IX edizione delle Olimpiadi nazionali di Lingue e civiltà classiche. Alle ...