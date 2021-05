Salernitana in Serie A, il partner di McDonald’s lancia l’idea: azionariato popolare (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Salernitana è stata promossa in Serie A ed ora il presidente Claudio Lotito ha 30 giorni di tempo per cedere il club, visto che due club non possono avere il medesimo presidente in massima Serie. Per questo motivo l’imprenditore Luigi Snichelotto, partner di McDonald’s per il Sud Italia ha proposto l’opzione dell’azionariato popolare. Di seguito il comunicato: «Tutti insieme per l’acquisto del Club granata, per disegnare il futuro della Salernitana. È una grande gioia rivedere la “US Salernitana 1919” tornare in Serie A dopo più di 23 anni. Un’emozione, un orgoglio per tutti noi: cittadini, tifosi, sportivi, istituzioni, imprese. Una gioia fortissima che, per un attimo, ha trasportato la mente lontana dalle ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Laè stata promossa inA ed ora il presidente Claudio Lotito ha 30 giorni di tempo per cedere il club, visto che due club non possono avere il medesimo presidente in massima. Per questo motivo l’imprenditore Luigi Snichelotto,diper il Sud Italia ha proposto l’opzione dell’. Di seguito il comunicato: «Tutti insieme per l’acquisto del Club granata, per disegnare il futuro della. È una grande gioia rivedere la “US1919” tornare inA dopo più di 23 anni. Un’emozione, un orgoglio per tutti noi: cittadini, tifosi, sportivi, istituzioni, imprese. Una gioia fortissima che, per un attimo, ha trasportato la mente lontana dalle ...

Advertising

CB_Ignoranza : La Salernitana è ufficialmente in Serie A. #Salernitana #SerieA #Lotito - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B LA SALERNITANA PROMOSSA IN SERIE A Decisiva la vittoria 3-0 contro il Pescara #SkySport #SerieB… - OfficialUSS1919 : Serie A: da domani maglia celebrativa in vendita allo store Casa Salernitana - BombeDiVlad : ????? #Tutino, la conferma dell'agente: 'Merita di giocare in #SerieA, ma la #Salernitana non riscatterà' ?? Ecco i p… - corrmezzogiorno : #Napoli Salernitana in serie A, appello agli imprenditori per una cordata -