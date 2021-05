Restrizioni e colori Regioni, anestesisti: “Bene revisioni parametri” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Siamo d’accordo con una revisione dei parametri che vada in una semplificazione e in un maggior peso per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva. E’ un anno che lo chiediamo e ora, se si andrà in questa direzione, non possiamo che essere soddisfatti”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, Aaroi-Emac, commentando le indiscrezioni uscite dall’incontro tra il Governo e le Regioni sul nuovo meccanismo per definire le Restrizioni a seconda dell’impatto dell’epidemia. “Abbiamo sempre detto che il peso della tracciatura con i tamponi, e quindi l’indice Rt è molto legato al numero di test che si fanno – prosegue – Oggi è più logico rivedere questo parametro e dare più importanza a ciò che accade ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Siamo d’accordo con una revisione deiche vada in una semplificazione e in un maggior peso per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva. E’ un anno che lo chiediamo e ora, se si andrà in questa direzione, non possiamo che essere soddisfatti”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazionerianimatori ospedalieri italiani, Aaroi-Emac, commentando le indiscrezioni uscite dall’incontro tra il Governo e lesul nuovo meccanismo per definire lea seconda dell’impatto dell’epidemia. “Abbiamo sempre detto che il peso della tracciatura con i tamponi, e quindi l’indice Rt è molto legato al numero di test che si fanno – prosegue – Oggi è più logico rivedere questo parametro e dare più importanza a ciò che accade ...

Advertising

italiaserait : Restrizioni e colori Regioni, anestesisti: “Bene revisioni parametri” - ellygatta81 : @lucacozzuto @maxbasello In Italia il contagio è stato contenuto con le zone a colori e le altre restrizioni. In Sp… - LeonScottKenny : @FrancisMayCry @Edward99T_ Grazie a questa situazione di merda con restrizioni a colori non vedo Naila da Natale. ?? - liberenotizie : Restrizioni e colori Regioni, anestesisti: 'Bene revisioni parametri'. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Restrizioni e colori Regioni, anestesisti: 'Bene revisioni parametri' - -

Ultime Notizie dalla rete : Restrizioni colori Restrizioni e colori Regioni, anestesisti: 'Bene revisioni parametri' ... Aaroi - Emac, commentando le indiscrezioni uscite dall'incontro tra il Governo e le Regioni sul nuovo meccanismo per definire le restrizioni a seconda dell'impatto dell'epidemia. 'Abbiamo sempre ...

Covid, l'Italia a colori resta ma sarà più difficile andare in rosso ...governo per un altro allentamento delle restrizioni, concepito sempre in ottica di gradualità e progressione, conterrà anche i nuovi parametri per determinare le fasce di rischio e i relativi colori .

Restrizioni e colori Regioni, anestesisti: "Bene revisioni parametri" Adnkronos Covid, l'Italia a colori resta ma sarà più difficile andare in rosso Le fasce di colore per ora restano, ma cambiano i criteri di passaggio da una zona di rischio a un’altra e andare in zona arancione o rossa sarà più difficile. Il cardine attorno al quale ruoterà il n ...

Restrizioni e colori Regioni, anestesisti: "Bene revisioni parametri" "Siamo d'accordo con una revisione dei parametri che vada in una semplificazione e in un maggior peso per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva. E' un anno che lo chiediam ...

... Aaroi - Emac, commentando le indiscrezioni uscite dall'incontro tra il Governo e le Regioni sul nuovo meccanismo per definire lea seconda dell'impatto dell'epidemia. 'Abbiamo sempre ......governo per un altro allentamento delle, concepito sempre in ottica di gradualità e progressione, conterrà anche i nuovi parametri per determinare le fasce di rischio e i relativiLe fasce di colore per ora restano, ma cambiano i criteri di passaggio da una zona di rischio a un’altra e andare in zona arancione o rossa sarà più difficile. Il cardine attorno al quale ruoterà il n ..."Siamo d'accordo con una revisione dei parametri che vada in una semplificazione e in un maggior peso per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva. E' un anno che lo chiediam ...