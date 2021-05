Paolo Brosio e la sua fidanzata 22enne si sono lasciati

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nei mesi scorsi si era parlato molto della nuova relazione sentimentale di. L'ex conduttore televisivo nell'ottobre del 2020 aveva annunciato di essersi fidanzato con Maria Laura De Vitis, una modella, dunque di 42 anni più giovane rispetto a lui. La fine della storia trae la giovane modella Poche ore fa è arrivata la notizia della fine della relazione. A darla è stata la stessa De Vitis con una Storia Instagram, in cui ha spiegato che nei giorni scorsi aveva incontratoper «chiarire il rapporto». Poche ore fa, «di comune accordo», i duearrivati alla conclusione che la relazione è finita. «Nonostante ciò» – chiarisce la modella – «il bene che ci vogliamo rimane e quello che abbiamo passato insieme come coppia non verrà ...

Sembra ormai finita la storia fra Paolo Brosio e la giovane fidanzata Maria Laura De Vitis. I due si sono fidanzati, fra numerose polemiche, prima dell'ingresso di Paolo al Grande Fratello ...