Natalia Mesa Bush e Simone Conti paparazzati insieme | che progetti all’orizzonte?

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 12 maggio 2021) In questo periodo di emergenza sanitaria, non sono passati inosservati l’affascinante, modella, showgirl e attrice spagnola, e il noto imprenditore. Lui è fondatore del brand VSTK e di una nota finanziaria Svizzera, e per le strade di Lugano passeggiava consfoggiando solari sorrisi. Tra i due era evidente un L'articolo proviene da Novella 2000.