Moby Prince, ok della Camera a Commissione d'inchiesta. Obiettivo ottenere risposte sul disastro in cui nel 1991 morirono 140 persone

La Camera dei Deputati ha approvato l'istituzione della Commissione d'inchiesta sulle cause del disastro Moby Prince. Il testo unificato uscito dalla Commissione Trasporti ha ottenuto una larghissima maggioranza nell'aula di Montecitorio – solo un contrario e un astenuto – e fonti parlamentari hanno indicato a ilfattoquotidiano.it che entro i primi di giugno saranno definiti membri della Commissione e ufficio di presidenza, così da dare l'avvio ai lavori. Tempi record quindi se si considera che il voto odierno arriva a meno di cinque mesi dal deposito delle proposte di inchiesta di PD, Lega e M5S, che hanno accolto ad l'appello dei familiari delle vittime. Un appello lanciato dopo la sentenza del Tribunale civile di ...

