Mo: Borgonzoni, 'solidarietà e vicinanza a popolazione ebraica' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Esprimo solidarietà e vicinanza alla comunità ebraica e alla popolazione israeliana che ha già subito un attacco con più di 1.050 razzi lanciati da Gaza". Commenta così la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni gli scontri in Medio Oriente degli ultimi giorni. "Auspichiamo che cessi immediatamente il fuoco", conclude Borgonzoni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Esprimoalla comunitàe allaisraeliana che ha già subito un attacco con più di 1.050 razzi lanciati da Gaza". Commenta così la sottosegretaria alla Cultura Luciagli scontri in Medio Oriente degli ultimi giorni. "Auspichiamo che cessi immediatamente il fuoco", conclude

