MicroMega festeggia i 35 anni con un doppio volume. Flores D’Arcais: “Il mattone non è andato a fondo come avevano profetizzato” (Di mercoledì 12 maggio 2021) MicroMega festeggia il compleanno che ci sarebbe potuto non essere: il 13 maggio la rivista diretta da Paolo Flores D’Arcais sarà in vendita in edicola e nelle librerie con un’edizione speciale in due volumi al prezzo speciale di 24 euro anziché 30. Un traguardo messo a rischio a dicembre scorso quando il gruppo Gedi ha annunciato la decisione di non pubblicare più il periodico e che è stato raggiunto grazie al ritorno nelle edicole da testata indipendente a marzo. “Il mattone non è andato a fondo come qualcuno aveva profetizzato. Ha navigato per 35 anni e ha intenzione di continuare a farlo”, scrive Flores D’Arcais, ora proprietario della rivista, rievocando una “profezia” fatta dallo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021)il compleanno che ci sarebbe potuto non essere: il 13 maggio la rivista diretta da Paolosarà in vendita in edicola e nelle librerie con un’edizione speciale in due volumi al prezzo speciale di 24 euro anziché 30. Un traguardo messo a rischio a dicembre scorso quando il gruppo Gedi ha annunciato la decisione di non pubblicare più il periodico e che è stato raggiunto grazie al ritorno nelle edicole da testata indipendente a marzo. “Ilnon èqualcuno aveva. Ha navigato per 35e ha intenzione di continuare a farlo”, scrive, ora proprietario della rivista, rievocando una “profezia” fatta dallo ...

Advertising

Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: MicroMega festeggia i 35 anni con un doppio volume. Flores D’Arcais: “Il mattone non è andato a fondo come avevano pro… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: MicroMega festeggia i 35 anni con un doppio volume. Flores D’Arcais: “Il mattone non è andato a fondo come avevano pro… - fattoquotidiano : MicroMega festeggia i 35 anni con un doppio volume. Flores D’Arcais: “Il mattone non è andato a fondo come avevano… - _MicroMega_ : ??#MicroMega compie 35 anni e festeggia con un numero doppio in edicola e libreria dal 13 maggio: - cinziasciuto : RT @_MicroMega_: #MicroMega compie 35 anni e festeggia con un numero doppio della rivista in uscita giovedì 13 maggio. Presentazione e somm… -

Ultime Notizie dalla rete : MicroMega festeggia MicroMega festeggia i 35 anni con un doppio volume. Flores D’Arcais: “Il mattone non è andato a… Il Fatto Quotidiano