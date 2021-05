"Mia moglie non lava e non cucina: voglio separarmi". Il giudice: "Sottomissione non ammissibile" (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Mia moglie non lava, non stira e non cucina: voglio la separazione”, ma il tribunale gli dà torto. Accade a Foggia, dove il giudice civile Paolo Rizzi - nella sentenza del 5 maggio 2021 - ha sottolineato la mancanza di prove e fatto chiarezza rispetto alle accuse. A riportare la notizia è Repubblica. Per il giudice nessuno poteva dimostrare quanto sostenuto dall’uomo, cioè che i litigi nella coppia avvenissero perché la moglie “non si prendeva cura di lui”. O meglio non lavava, non cucinava e non stirava di tutto punto le camicie. Insomma che non avrebbe collaborato all’interesse e al benessere della famiglia. I matrimonialisti sottolineano che non si tratta di un episodio isolato. Casi simili si trovano spesso nei processi di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Mianon, non stira e nonla separazione”, ma il tribunale gli dà torto. Accade a Foggia, dove ilcivile Paolo Rizzi - nella sentenza del 5 maggio 2021 - ha sottolineato la mancanza di prove e fatto chiarezza rispetto alle accuse. A riportare la notizia è Repubblica. Per ilnessuno poteva dimostrare quanto sostenuto dall’uomo, cioè che i litigi nella coppia avvenissero perché la“non si prendeva cura di lui”. O meglio nonva, nonva e non stirava di tutto punto le camicie. Insomma che non avrebbe collaborato all’interesse e al benessere della famiglia. I matrimonialisti sottolineano che non si tratta di un episodio isolato. Casi simili si trovano spesso nei processi di ...

