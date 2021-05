Massacrano un uomo fino a mandarlo in coma: i testimoni del fatto non intervengono e non parlano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quanto accaduto a Sezze, in provincia di Latina, è qualcosa che rasenta la follia e allo stesso tempo l’irresponsabilità e l’omertà attorno a un fatto gravissimo. Due giovani, rispettivamente di diciassette e vent’anni, hanno massacrato un uomo fino a mandarlo in coma. Il fatto, già in sé molto grave, è stato coperto dall’omertà di decine di testimoni di questo pestaggio, che hanno deciso di non rispondere alle domande della polizia. Leggi anche -> Branco attornia 16enne e riprende il pestaggio postandolo in rete: è caccia ai responsabili Il tutto era avvenuto il 30 marzo scorso e ora la Polizia è riuscita a risalire all’identità dei due giovani responsabili del pestaggio, ora arrestati con l’accusa di tentato omicidio, si tratta di due cittadini ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quanto accaduto a Sezze, in provincia di Latina, è qualcosa che rasenta la follia e allo stesso tempo l’irresponsabilità e l’omertà attorno a ungravissimo. Due giovani, rispettivamente di diciassette e vent’anni, hanno massacrato unin. Il, già in sé molto grave, è stato coperto dall’omertà di decine didi questo pestaggio, che hanno deciso di non rispondere alle domande della polizia. Leggi anche -> Branco attornia 16enne e riprende il pestaggio postandolo in rete: è caccia ai responsabili Il tutto era avvenuto il 30 marzo scorso e ora la Polizia è riuscita a risalire all’identità dei due giovani responsabili del pestaggio, ora arrestati con l’accusa di tentato omicidio, si tratta di due cittadini ...

